Savaş başladı mı? Ukrayna’ya saldırı başladı mı? Rusya-Ukrayna savaşı çıktı mı?

Rusya Lideri Vladimir Putin resmen duyurdu! Putin, Dombas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını işgal etme nitetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus Lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

KİEV’DE SON DURUM NE?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.

Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı. Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

NERELER VURULDU?

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gece saatlerinde gelen bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.