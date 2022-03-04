Rusya'nın nihai hedefi ortaya çıktı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu...

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sadece bir haftada sayısız can kaybına sebep olurken bir yandan da Ukrayna lideri Zelenski’nin adeta bir kahramana dönüşmesini ve dünyanın gözünde yükselmesi sağladı.

Savaşın başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu; onu iktidardan indirerek ya da öldürerek yerine bir başkasını geçirmek istediği konuşuluyor. Geçen hafta yaptığı “Rusların bir numaralı hedefi benim, ikinci hedef ise ailem” açıklamasıyla Zelenski de bunu doğrulamıştı.

ABD basınında yer alan bir habere göre Zelenski savaşın ilk haftasında tam üç Suikast girişiminden sağ kurtuldu.

KAYNAK RUSYA

Hazırlanan Ukrayna raporunda yer alan bilgilere göre savaş karşıtı Rus grupların Ukraynalı yetkililere verdiği bilgiler iki farklı ayrılıkçı paralı asker grubunun Zelenski için tasarladığı saldırı planlarını boşa çıkardı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda “Bu kanlı savaşta yer almak istemeyen Rus yetkililerden bilgi aldık” demesi ve Rus Federal Güvenlik Servisi’ni işaret etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İki suikast teşebbüsünün kirli bağlantıları olduğu bilinen ve Rusya tarafından desteklenen Wagner Grubu tarafından tasarlandığı, bir diğer saldırının da geçen cumartesi günü Rus asıllı Çeçenler tarafından düzenlendiği konuşuluyor.

Rusya’nın suikast planlarını bu gruplara yaptırarak, başarılı olması durumunda sorumluluk kabul etmek istememesine bağlanıyor. Moskova’nın böyle bir ihtimalde suikastı kendilerinin planlamadığını söylemeyi tasarladığı düşünülüyor.

NİHAİ PLAN

Diplomatik kaynaklara tarafından ‘Bir devlet başkanını öldürerek devre dışı bırakmak çok büyük bir operasyon ve titizlikle planlanması gereken bir girişim, Ruslar ise böyle bir durumla mutlak surette bu girişimin ardındaki güç olarak görünmemek için ellerinden geleni yapmak isteyecektir’ yorumları yapıldı.

“Rusların hakimiyet politikalarına göre bu suikast planı büyük önem taşıyor ve belki de Rusya’nın bu saldırılardaki en önemli ve nihai planı Zelenski’den kurtulmak” yorumunu yapan uzmanlar çarpıcı bir gerçeğin altını çiziyor.





HÂLÂ KİEV'DELER

İstihbarat bilgilerine göre başkent Kiev çevresinde hâlâ 400'den fazla Wagner Grubu üyesi bulunuyor ve bu kişilerin ellerinde 24 kişilik bir ölüm listesi var. Bu listedeki kişilerin üst düzey Ukrayna devlet görevlileri olduğu ve ölümleriyle birlikte Ukrayna yönetiminde oluşacak kaosla birlikte Rusların üstünlük elde etmeye çalışacağı da üzerinde durulan güçlü olasılıklardan biri.

Rus saldırılarının başladığı ilk gün ABD Başkanı Joe Biden Zelenski için bir tahliye planı devreye sokabileceklerini açıklamış, Zelenski'nin buna cevabı ise "Benim tahliyeye değil silaha ve mühimmata ihtiyacım var" olmuştu. Ukrayna lideri, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda ülkesini asla terk etmeyeceği ve askerleri ve halkıyla birlikte savaşmaya devam edeceğini söyledi.