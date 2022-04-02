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Rusya'dan Moskova-Tokyo gerilimini artıracak adım

Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Moskova'nın adımı, Ukrayna işgali ardından uygulanan yaptırımlarda batı dünyasının yanında yer alan Tokyo'ya "gözdağı" olarak yorumlandı.

02.04.2022 - 11:03 | | TOKYO (İHA)
Rusya'dan Moskova-Tokyo gerilimini artıracak adım

Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Etorofu ve Kunashiri olarak adlandırdığı 2 adadaki tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığı kaydedildi. Tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği ifade edildi. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.

İlişkilerde gergin dönem
Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti. Rusya Japonya’yı "dost olmayan ülke" listesine eklerken, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini de askıya almıştı. Rusya, geçtiğimiz aydan bu yana tartışmalı adalar çevresinde bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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