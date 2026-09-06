Dört ülkeden gelip Kilis'te hasat yaptılar: Horoz Karası'nda 2 işlem yapılıyor

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Etkinliğin amacının farklı ülkelerden gelen katılımcılara Kilis kültürünü ve yöresel değerlerini tanıtmak olduğunu belirten Proje sorumlusu Halil Karaca, "Erasmus+ programı kapsamında 4 ülkeden gelen katılımcılarımızla birlikte Kilis kültürünün önemli değerlerinden biri olan Horoz Karası üzümünün toplama aşamasındayız. Burada üzümün nasıl toplandığını ve sonrasında nasıl serim yapıldığını, kurutma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini görecekler. Şu anda üzüm topluyorlar. Sınırları kaldırıp 24 katılımcıyla hep birlikte üzüm toplama etkinliğine geldik" diye konuştu