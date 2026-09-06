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Türkiye NASA ile "Artemis" anlaşmalarını imzaladı

06.09.2026 - 15:00Güncellenme Tarihi:
Edanur Yılmaz / Muhabir
Edanur Yılmaz / Muhabir

Kaynak: EDANUR YILMAZ

Türkiye NASA ile "Artemis" anlaşmalarını imzaladı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Türkiye'nin NASA ile "Artemis" anlaşmaları imzaladığı duyuruldu.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Artemis Anlaşmaları kapsamında özellikle Ay, Mars ve derin uzay alanında ülkelerin yürüttüğü çalışmalarda şeffaflık, veri paylaşımı, birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu alanda yürütülen çalışmalarda ülkelerin uyum içinde hareket etmesi konusunda iyi niyet çerçevesinde bir yaklaşım ortaya konuyor. Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız Ay misyonu öncesinde Artemis Anlaşmaları’na imza atmak ve uluslararası iş birliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan NASA Genel Merkezi'nde Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na katılımına yönelik metni imzalayan Bakan Kacır, Türkiye'nin özellikle son yıllarda uzay alanında ileri teknoloji geliştiren, üreten, geliştirdiği teknolojileri rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen ve böylelikle diğer pek çok alanda olduğu gibi uzayda da Millî Teknoloji Hamlesini başarıyla hayata geçiren bir ülke olduğunun altını çizdi.

 

Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye Uzay Ajansının koordinasyonunda eş zamanlı olarak farklı hedeflere yönelik programlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği hibrit roket motoruna sahip uzay aracını Ay'a göndereceklerinin bilgisini verdi.

 

Artemis anlaşmasının bu hedefteki yerine dikkat çeken Bakan Kacır, "Burada attığımız imza da bizim için önemli. Artemis Anlaşmaları kapsamında özellikle Ay, Mars ve derin uzay alanında ülkelerin yürüttüğü çalışmalarda şeffaflık, veri paylaşımı, birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu alanda yürütülen çalışmalarda ülkelerin uyum içinde hareket etmesi konusunda iyi niyet çerçevesinde bir yaklaşım ortaya konuyor. Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız Ay misyonu öncesinde Artemis Anlaşmaları’na imza atmak ve uluslararası iş birliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz. Bu attığımız imzanın da ülkemizin uzay yolculuğuna kıymetli katkılar sunacağını temenni ediyoruz." diye konuştu.

 

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