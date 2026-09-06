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Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

06.09.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin'in Mut ilçesinde bağ bozumu heyecanı yaşayan çiftçiler, hasat ettikleri üzümleri geleneksel yöntemlerle doğal pekmeze dönüştürüyor. İlçeye bağlı yaklaşık 800 rakımlı Alaçam Mahallesi'nde üreticiler, yüzyıllardır süregelen imece usulüyle "şıhrana" adı verilen özel pişirim alanlarında gece gündüz demeden mesai yapıyor.

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1Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

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Mersin'in Mut ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, geleneksel yöntemle pekmez hazırlıyor.

İlçeye bağlı yaklaşık 800 rakımlı Alaçam Mahallesi'nde üreticiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini "şıhrana" adı verilen pişirim alanında topluyor.

2Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

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Yıkanan üzümler ezildikten sonra ekşiliğinin giderilmesi ve kıvamının ayarlanması için "beyaz pekmez toprağı" ile buluşturuluyor.

Üzüm suyunun odun ateşindeki kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, yöre halkı tarafından tüketiliyor.

3Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

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Mahalle sakinlerinden Havva Örs, AA muhabirine, iyi pekmez yapmanın tecrübe gerektirdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır pekmez ürettiğini dile getiren Örs, "İyi bir pekmezin sırrı önce üzümün sonra kaynatan ustanın iyi olmasıdır. Kıvamının doğru verilmesi gerekiyor." dedi.

4Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

Örs, üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

5Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz. Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz. Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor."