Mersinde 20 gün gece gündüz sürecek kesintisiz mesai başladı: Odun ateşinde beyaz toprakla pişiriliyor!

5

"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz. Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz. Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor."