Rusya yerleşim yerlerini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv’in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.