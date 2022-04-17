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Rusya yerleşim yerlerini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu çıkan yangına acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.

17.04.2022 - 13:47 | | UKRAYNA, (DHA)
Rusya yerleşim yerlerini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Harkiv’de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Harkiv’de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Harkiv’de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv’in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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