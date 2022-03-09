Rusya Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yaptırımlara karşı harekete geçildi

Dünya Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı izole ederken, ülkedeki ekonomik durum kriz seviyesini de aşmış durumda. Rusya Merkez Bankası (RMB), yarın borsanın açılmayacağını duyurdu. RMB'dan yapılan açıklamada, kambiyo, para ve repo piyasalarının ise yarın 10.00'da açılacağı belirtildi.