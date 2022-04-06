Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski hayatını kaybetti

Türkiye’nin de yakından tanıdığı Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski 75 yaşında hayatını kaybetti.

Duma genel kurul toplantısı öncesi milletvekilleri, siyasetçinin anısını bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hukuk eğitimi alan deneyimli siyasetçi aynı zamanda Türkolog'du ve Türkiye'ye olan yakınlığıyla da tanınıyordu.

Jirinovski, Avrupa Parlamentosu'nda da üyelik görevinde bulunmuştu.