Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 12 Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.