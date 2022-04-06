GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaYunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
ABONE OL

Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

06.04.2022 - 14:01 | | ATİNA (İHA)
Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 12 Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.

GÜNCEL HABERLER

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Sıradaki Haber
Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Sıradaki Haber
Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Sıradaki Haber
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Sıradaki Haber