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DünyaRusya Donetsk’de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
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Rusya Donetsk’de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

06.04.2022 - 14:07 | | DONETSK (İHA)
Rusya Donetsk’de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Kyrylenko’nun sosyal medyada paylaştığı saldırı sonrası anlara ait fotoğraflarda yaralı 2 kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ciddi şekilde yaralandığı ve bacağından yaralanmış başka bir kişinin ise kurtarma aracına alındığı görüldü.

Rusya Donetsk’de insani yardım noktasını vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Kyrylenko’nun sosyal medyada paylaştığı saldırı sonrası anlara ait fotoğraflarda yaralı 2 kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ciddi şekilde yaralandığı ve bacağından yaralanmış başka bir kişinin ise kurtarma aracına alındığı görüldü.
Rusya, Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Kyrylenko’nun sosyal medyada paylaştığı saldırı sonrası anlara ait fotoğraflarda yaralı 2 kadının yerde yattığı, bir kişinin bacağından ciddi şekilde yaralandığı ve bacağından yaralanmış başka bir kişinin ise kurtarma aracına alındığı görüldü.

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