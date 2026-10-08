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Gök gürültülü sağanak şehirde etkili oldu

08.10.2026 - 21:58Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: SAMSUN (AA)

Gök gürültülü sağanak şehirde etkili oldu

Samsun'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, şemsiye kullanarak ya da kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Sürücüler yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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