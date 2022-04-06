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Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden arındırılan bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini toplamaya başladı.

06.04.2022 - 15:17 | | KİEV (İHA)
Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 24 Şubat’tan bu yana sürdürüyor. Rus askerlerinden temizlenen bölgelerde ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sokaklardaki cansız bedenleri, mayınlanma riski göz önünde bulundurularak dikkatle toplanıyor. Ukrayna Kara Kuvvetlerine bağlı Batı Operasyonel Komutanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinden temizlenen bir yerleşim yerindeki uzmanlar tarafından cansız bedenlerin toplandığı görüldü. Günlerdir sokaklarda bulunan cansız bedenler, torbalara konularak morglara götürüldü. Bölgede birçok evin de Rusya'nın saldırıları sonucu büyük hasar aldığı dikkat çekti.

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