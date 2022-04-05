°
Şehir seçiniz
    BİST2.3361.08EURO16.140.17USD14.720.34ALTIN919.900.80
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiRize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi
    HaberlerEkonomi Haberleri Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi
    ABONE OL

    Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

    Rize- Artvin Havalimanı'nın tamamlanan pistinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının testi için gerçekleştirilecek uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.

    05.04.2022 - 16:53 | | Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
    Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

    Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.

    Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.

    TEST UÇUŞUNA HAZIR

    Rize- Artvin Havalimanı'nda DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte planlanan test uçuşu ertelendi. Seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilmesi planlanan kalibrasyon uçuşu, Meteoroloji'nin uyardığı, saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hassas ölçüm yapan uçağın daha sağlıklı ve düzgün veri alabilmesi için uygun hava şartlarında uçuşunu yapması planlanıyor.

    'TOGG' açıklaması! 'Türkiye kendi markasını Bursa’dan çıkardı'
    İlgili Haber
    'TOGG' açıklaması! 'Türkiye kendi markasını Bursa’dan çıkardı'
    Çiftçiye dev destek! Dünyayı solladı
    İlgili Haber
    Çiftçiye dev destek! Dünyayı solladı
    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...
    İlgili Haber
    Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...
    Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!
    İlgili Haber
    Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

      GÜNCEL HABERLER

      AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

      AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Sıradaki Haber
      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Sıradaki Haber
      Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

      Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

      Sıradaki Haber
      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Sıradaki Haber