Çiftçiye dev destek! Dünyayı solladı

AK Parti Haftalık Gündem Analizi Raporu'nda Türkiye'nin son 20 yılda tarımda kat ettiği mesafe ve tüm dünyanın etkilendiği gıda krize karşı Türkiye'nin aldığı önlemler anlatıldı. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık veya aşırı yağış sorunlarının, yangın-sel gibi doğal afetlerin sıklık kazanmasının, gübre ve akaryakıt fiyatlarının küresel anlamda artış göstermesinin ve son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel tarımsal üretimi olumsuz etkilediği vurgulandı.

YETERLİLİK YÜZDE 136'YA YÜKSELDİ

Tarımsal hasılada Avrupa birincisi olan Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 136 olarak gerçekleşirken, bu oran Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78 ve ABD'de yüzde 88 seviyelerinde seyretti. Türkiye, tüm dünya ülkelerinin etkisinde kaldığı gıda krizinin önüne son 20 yılda üreticilerine her alanda birçok destek sağlayarak geçti. Bu çalışma ve desteklere bakıldığında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 64 milyar 653 milyon lira olarak açıklanan 2022 yılı bütçesi son beş yılda 1,7 katına çıkarıldı.

Çiftçilere son 19 yılda toplam 396 milyar liralık destek sunulurken, 2022 yılı için 25,8 milyar lira olarak planlanan bu destek miktarı 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltildi. Son 19 yılda bugünkü rakamlarla, 261 milyar lira bitkisel üretim desteği, 59 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

465 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

2006'dan bu yana, kırsal kalkınmada toplam 326 bin projeye 24 milyar lira destek verilerek, 465 bin kişiye istihdam sağlandı. 2002'de 5 ürüne prim desteği verilirken bugün prim desteği verilen ürün sayısı 18'e çıkarıldı.

Son dönemdeki desteklere bakıldığında; bunun yanı sıra afetlerde oluşan tarım ürünleri zararlarının karşılanması için 200 milyon liralık bir kaynak oluşturulması ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon lira hibe desteği verileceğinin açıklanması bu konuda son günlerde atılan önemli adımlardan oldu.

ETTE İHRACAT YASAKLANDI

Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına gerektiği takdirde ilgili kalemlerde ihracat kısıtlaması da getirilirken, örneğin son dönemde ayçiçek yağına ihracat yasağı getirildi ve bununla birlikte ayçiçek ekim alanlarının kapsamı da genişletildi.

Ayçiçeği ve diğer bazı tarımsal ürünlerin yanı sıra tüketicilerin gıda fiyatlarındaki artıştan korunması ve üretimin yurt içinde tüketime yönlendirilmesi amacıyla KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan dışındaki ülkelere kırmızı et ihracatı durduruldu.

KDV indirimleri kapsamında fidan ve tohumda oran yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Kuraklıktan etkilenen çiftçiler için yaklaşık 2,5 milyar lira bütçe ayrıldı. 2021 yılında toplam bakanlık bütçesinin yüzde 46'sı tarımsal desteklere ayrıldı.

DÜNYADA İLK 10'DAYIZ

"Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye" ilkesini benimseyen Türkiye'nin, dışarıda yaşanan türlü kriz ortamına ve içeride muhalefet ve muhalefet tarafından fonlanan yayın organları tarafınca oluşturulmaya çalışılan endişe iklimine rağmen her alanda olduğu gibi tarımda da sağladığı güçlü maddi desteklerle hem üreticisini hem de vatandaşlarını koruyacak adımları atmaya devam edeceğine dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili 'Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılaması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması açısından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir' demiştir. Türkiye dünyada yaşananları yakından takip etmektedir. Pandemi sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamayan, kendine yetebilirlik oranı yüzde 136 olan, tarımsal hasılada Avrupa birincisi olup dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, krizlerde sıkıntı çekmek bir yana, bunları fırsata dahi çevirebilecek güce sahiptir." (Sabah)