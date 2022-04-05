Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih belli oldu, son iki ay...

Ukrayna- Rusya müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD’nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle emtia fiyatları artmaya devam ediyor.

Nikel, otomotiv piyasası için de kritik önemde. Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile boğuşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir krizi tetikledi.

İNGİLTERE KARMAŞAYI MERCEK ALTINA ALIYOR

İngiliz düzenleyici kurumlar Londra Metal Borsası'nda (LME) geçen ay yaşanan çalkantıları mercek altına alacak. Nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda LME'de işlemler durdurulmuştu.

Londra Metal Borsası'nda nikel piyasasında haftalarca devam eden karmaşa, İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası tarafından incelenecek.

JPMORGAN'DA NİKEL İNCELEMESİ

Küresel emtia piyasasının en büyük oyuncularından biri olan JPMorgan Mart ayında yaşanan karmaşanın ardından nikelde maruz kaldığı riski hesaplamak için bir gözden geçirme süreci başlattı.

Küresel emtia piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan ABD'li banka JPMorgan da geçen ay nikelde yaşanan açıkta sıkışmanın ardından bazı emtia müşterileriyle birlikte bu alandaki operasyonlarını değerlendiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv yan sanayi tedarikinde 2020’den beri çip kriziyle başlayan bir sıkıntı var. Çip krizi önümüzdeki 6 ayda devam edecek gibi gözüküyor.

SEKTÖRÜN İSTEMEDİĞİ BİR DURUM

Lojistikte ve alüminyum parçalarda da bir anlamda sıkıntı var. Çıkan bu savaştan dolayı kriz daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Nikel fiyatlarının artması da otomotiv sektörünün istemediği bir durumdur.

FİYATLARA YANSIYACAK MI?

Bu durum otomotiv fiyatlarına yansıyacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde otomobil fiyatlarının artacağını bekliyorum. Sıfır araç fiyatları artınca haliyle ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi de doğaldır."

Faizlerdeki düşüşün alıcıların iştahını kabarttığını belirten Ertemel, " Artık insanlar bence yazdan kıştan çok kampanyalarda araçlarını daha çok değiştirmeliler. Etkili olan şeyler bunlardır." dedi.

NİKEL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK OTOMOTİV PİYASASINI NASIL EKTİLER?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Maliyetlerin artmasına sebep olacaktır. Yalnızca nikel değil, magnezyum da otomotiv camiasında üretimde kullanılıyor. Bunların da fiyatlarının yükseleceğini ve bu fiyatlarla beraber de otomobil maliyetlerinin artacağını düşünüyorum. Daha önceden çipte yaşadığımız gibi bunların da bir sorun teşkil edeceğini ve fiyatların artmasına neden olacağını düşünüyorum."

RUSYA BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR

Rusya’nın dünya genelindeki nikel arzının önemli bir bölümünü karşılaması nedeniyle arz endişelerinin artması sonucu nikel tarihi yüksek seviyesine tırmanmıştı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için kritik önem taşıyan nikel arz sorunları dolayısıyla ton başına 100 bin doları aşmıştı.