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DünyaRamazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...
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Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 58. gün yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sadık müttefiki Çeçen lider Kadirov, Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmek istediği yönündeki dedikodularla alay etti. Sosyal medyada paylaşılan bir başka görüntüde ise, Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler var.

22.04.2022 - 09:36 |
Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

Rusya-Ukrayna savaşı 58 gündür devam ediyor. Savaşın başından beri Rusya lideri Putin'e destek veren ve Ukrayna'ya Çeçen savaşçılar gönderen Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Ramazan Kadirovu çileden çıkaran görüntüler Çeçenler Ukraynada Rus tankını ele geçirdiler...

 

RUS TANKININ BAŞINDAKİ ÇEÇENLER
Sosyal medyada yayınlanan videolardan birinde ise, Rus tankını ele geçirmiş Ukrayna saflarında savaşan Çeçenler yer aldı. T-72B3 tankını Rusya'ya karşı kullanmak için tamir eden Çeçenlerin 'Maşallah' dedikleri duyuldu.

Ramazan Kadirovu çileden çıkaran görüntüler Çeçenler Ukraynada Rus tankını ele geçirdiler...

KADİROV 'DEDİKODU'LARLA ALAY ETTİ
Putin'in en sadık müttefiklerinden biri olan Çeçen lider Ramazan Kadirov'un milisleri de Mariupol'de. Rus medyası tarafından sık sık haberlerine yer verilen Kadirov, son olarak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i öldürmek istediği yönündeki haberlerle alay etti. Saçmalıkları okuduğunu belirten Kadirov, Zelenskiy'den uzağa kaçmasını istedi.

Ramazan Kadirovu çileden çıkaran görüntüler Çeçenler Ukraynada Rus tankını ele geçirdiler...

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