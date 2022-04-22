Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

Rusya-Ukrayna savaşı 58 gündür devam ediyor. Savaşın başından beri Rusya lideri Putin'e destek veren ve Ukrayna'ya Çeçen savaşçılar gönderen Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler sosyal medyada yayıldı.





RUS TANKININ BAŞINDAKİ ÇEÇENLER

Sosyal medyada yayınlanan videolardan birinde ise, Rus tankını ele geçirmiş Ukrayna saflarında savaşan Çeçenler yer aldı. T-72B3 tankını Rusya'ya karşı kullanmak için tamir eden Çeçenlerin 'Maşallah' dedikleri duyuldu.





KADİROV 'DEDİKODU'LARLA ALAY ETTİ

Putin'in en sadık müttefiklerinden biri olan Çeçen lider Ramazan Kadirov'un milisleri de Mariupol'de. Rus medyası tarafından sık sık haberlerine yer verilen Kadirov, son olarak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i öldürmek istediği yönündeki haberlerle alay etti. Saçmalıkları okuduğunu belirten Kadirov, Zelenskiy'den uzağa kaçmasını istedi.