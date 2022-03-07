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DünyaPolonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı
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Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla 24 Şubattan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonyaya sığındığını belirtti.

07.03.2022 - 11:46 | | POLONYA, (DHA)
Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Sınır Muhafızları açıklamasında Ukraynadan Polonyaya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek ifadelerini kullandı.

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