Polonya: Savaşın başından itibaren 1 milyon 67 bin kişi sınırdan giriş yaptı

Sınır Muhafızları açıklamasında Ukraynadan Polonyaya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek ifadelerini kullandı.