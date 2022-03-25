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DünyaPolonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı! Ajanslar son dakika ile duyurdu
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı! Ajanslar son dakika ile duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

25.03.2022 - 17:53 |
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı! Ajanslar son dakika ile duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden bugün görüşmelerde bulunmak ve sınırdaki Ukraynalı mültecileri ziyaret etmek üzere Polonya'ya gitti.

CUMHURBAŞKANININ UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Biden'ı karşılamak üzere Ukrayna sınırına yakın Rzeszów kasabasına giden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın uçağının Varşova'ya dönerek acil iniş yaptığı açıklandı.

KRİTİK ZİRVE: GÖÇMEN SORUNU KONUŞULACAK

Biden'ın Devlet Başkanı Andrzej Duda ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. NATO'nun doğu kanadı konumundaki eski Sovyet ülkesi Polonya'ya ABD son dönemde özel bir nem atfediyor.Ukrayna'ya asker yardım ve Polonya'daki NATO varlığını güçlendirme konuları elbette gündede olacak ama görüşmenin en önemli konusu, ABD'li yetkililere göre çatışmalar başladığından bu yana artarak devam Polonya sınırına göçmen akını olacak. Zira bu durum, Polonya'ya hem finansal hem lojistik anlamda birçok sorumluluk ve yük getiriyor. Eğer baş edilmezse, bu durum ülkede sosyal adaletsizlik ve başkaldırı gibi sonuçlara bile yol açabilir.

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