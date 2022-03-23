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Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir” dedi.

23.03.2022 - 14:41 | | MOSKOVA (İHA)
Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Batılı ülkeler Ukrayna’ya destek vermek için yeni öneriler sunmaya devam ediyor. Polonya’nın Ukrayna’ya barış gücü birlikleri gönderilmesi için NATO toplantısında talep oluşturacaklarını belirtmesinin ardından Rusya’dan açıklamaya tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya geleceğini söyleyerek, “Bu çok pervasız ve son derece tehlikeli bir karar olur. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir” dedi. Buna benzer bir adımın Rusya tarafından atılıp atılmayacağı ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Birlikleri’nin Ukrayna’ya girip girmeyeceği sorusuna cevap veren Peskov, “KGAÖ toplantısında böyle bir şey görüşülmedi” diyerek bu yönde taleplerinin olmadığını açıkladı.

“Amaçlarımız ve planlar iyi biliniyor”
Rus ordusunun Ukrayna’da verdiği kayıplara dair ortaya çıkan spekülasyonlarla ilgili de konuşan Peskov, “Rakamları açıklama kararı ordumuza, yani Rusya Savunma Bakanlığı’na aittir. Uygun gördüklerinde bu bilgiyi verecekler” dedi.

Askeri operasyonlardaki sivil kayıplarla ilgili, “Amaçlarımız ve planlar iyi biliniyor. Kendimi tekrar etmeyeceğim. Siviller silahlanıp ordumuzu hedef almadıkça ordu sivillere ateş etmez” diyen Peskov, Ukrayna tarafı ile esir takası için teklif sunduklarını belirterek, “Esir değişimi ve detayları için Savunma Bakanlığı’na tekliflerimizi sunduk” dedi.

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