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DünyaNijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü
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Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasadışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

23.04.2022 - 22:20 | | İHA
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yasadışı faaliyet gösteren pafineride meydana gelen patlamada, en az 100 kişi hayatını kaybetti. Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, "Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi" dedi.
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasadışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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