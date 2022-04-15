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Dünya'NATO'nun bakışı değişti' diyen Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'tan itiraf: Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil
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'NATO'nun bakışı değişti' diyen Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'tan itiraf: Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO içinde Türkiye’ye bakışın değiştiğini söyleyerek, “Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil” dedi.

15.04.2022 - 11:20 |
'NATO'nun bakışı değişti' diyen Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'tan itiraf: Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil

Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu’nda konuşan Bakan Panayiotopulos, “Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye’ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO’da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye’nin NATO’ya bağlılığını teminat altına almak istiyor” ifadelerini kullandı.

NATOnun bakışı değişti diyen Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulostan itiraf: Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil

‘MEVCUT HAVA UNUTULMAMALI’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri NATO’nun, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerini satın alması gibi bazı konuları görmezden geldiğini öne süren Panayiotopulos, “İttifakın ne yapacağı kendi bileceği iş. Elbette biz itirazlarımızı, çekincelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Ancak NATO’daki mevcut havayı unutmamak gerek” dedi.

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