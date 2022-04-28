NATO: Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nu (AP) ziyaret ederek AP Başkanlar Konferansı’na katıldı. Toplantıda AP Başkanı Roberta Metsola ve 7 siyasi parti grubunun başkanlarıyla bir araya gelen Stoltenberg, Ukrayna'ya verdiği güçlü destekten dolayı parlamentoya övgüde bulunarak, NATO-AB işbirliğinin bu kritik konuda ortak güvenlik için hayati önem taşıdığını söyledi.



Stoltenberg ve Metsola AP Başkanlar Konferansı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada NATO ve AB’nin Ukrayna ile dayanışma içinde birlikte hareket ettiğini ifade ederek, AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı güçlü ekonomik yaptırımları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bugüne kadar Ukrayna'ya en az 8 milyar dolar askeri destek sözü verdiğini ve bunu sağladığını söyledi.



“Finlandiya ve İsveç’e NATO’nun kolları açık”

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "NATO üyeliğine başvurmak isteyip istemediklerine elbette Finlandiya ve İsveç karar verecek. Ancak başvurmaya karar verirlerse NATO, Finlandiya ve İsveç’i kolları açık bir şekilde karşılar. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, onlar güçlü ve olgun demokrasiler, AB üyeleri. Finlandiya ve İsveç ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO kuvvetleriyle uyumlu olduğunu biliyoruz, birlikte eğitim alıyoruz, birlikte tatbikat yapıyoruz. Ayrıca Finlandiya ve İsveç’le birçok farklı görev ve operasyonda birlikte çalıştık. Bu nedenle başvururlarsa memnuniyetle karşılanacaklar. Ayrıca başvuru sürecinin hızlı olmasını ve resmi süreç tamamlandıktan sonra NATO'ya katılabilmelerini bekliyorum” dedi.

"Yaptırımlar devam edecek"

Metsola ise Ukrayna’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın daha fazla askeri desteğe ve daha etkili yardıma da ihtiyaç duyduğunu söyledi. Metsola, “Rusya’ya daha fazla yaptırım çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Mevcut yaptırım paketlerinin daha iyi ve daha etkin bir şekilde uygulanması için çağrıda bulunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta Strasbourg'da da bunu tartışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.