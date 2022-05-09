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Macron'dan şaşırtan Ukrayna AB üyeliği çıkışı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasının onlarca yıl alacağını ifade ederek, coğrafi olarak Avrupa'da bulunan ve değerlerini paylaşan ülkeleri AB’ye bağlamanın bir yolu olarak “Avrupa siyasi topluluğu” önerisinde bulundu.

09.05.2022 - 21:08 | | İHA
Macron'dan şaşırtan Ukrayna AB üyeliği çıkışı!

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Avrupa Birliği'nin (AB) 1 yıldır düzenlediği Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AP’ye yaptığı hitabında, Ukrayna’nın AB katılım sürecine değinerek, “Ukrayna'nın katılma sürecinin gerçekten birkaç yıl, muhtemelen on yıllar alacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Katılım standartlarını düşürmeye karar vermedikçe ve Avrupa'mızın birliğini yeniden düşünmedikçe gerçek bu" dedi. Ukrayna'nın üyelik sürecini hızlandırmak için AB'nin katı üyelik kriterlerini askıya almak yerine “Avrupa siyasi topluluğu”nu düşünmesi gerektiğini belirten Macron, bunun coğrafi olarak Avrupa'da bulunan ve değerlerini paylaşan ülkeleri AB’ye bağlamanın bir yolu olacağını aktardı.

AB, UKRAYNA’NIN ÜYELİĞİ KONUSUNDA HAZİRANDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Komisyon’un Ukrayna’nın AB üyeliği ile ilgili ilk görüşünü haziran ayında yayınlayacağını aktardı. Ukraynalı yetkililer ise, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunun ikinci bölümünü AB’ye sunduğunu doğruladı.

Öte yandan Ukrayna, AB’ye katılmak için başvuru sürecini Rusya'nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan 4 gün sonra başlatmıştı.

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