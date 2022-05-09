1 milyon Suriyeli projesi nedir? Suriyeliler için dönüş projesi nasıl uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeliler ile ilgili açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Son günlerin tartışmalı konularından olan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler için yapılan birket evlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Suriyeliler için dönüş projesi nasıl uygulanacak? 1 milyon Suriyeliye ne olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeliler ile ilgili açıklaması!

SURİYELİLER İÇİN DÖNÜŞ PROJESİ NASIL UYGULANACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“Bu topraklarda yaşayanlar da canını ve onurunu kurtarmak için gelenleri el görmemiş, dışlamamış hele hele husumet asla beslememiştir. Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin sınırları bambaşkadır. Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Hiçbir zaman bu kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını koparmadık. 1. Dünya Savaşı ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra binlerce insan Anadolu'ya geldi. Farklı kökenlere sahip kardeşlerimizin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurdular. Cumhuriyet dönemi boyunca da her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Şimdi Bay Kemal ne diyor: Biz bunları tekrar Suriye'ye süreceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kökeniyle yetişmişiz. Suriyeli kardeşimize sahip çıktık, sahip çıkacağız Bay Kemal. Asla taviz vermeyeceğiz. Ancak inanalar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız.

"GERİ DÖNMEK İSTEYEN SURİYELİLERİN SAYISI 1 MİLYONDAN FAZLADIR"

Mesela Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişi savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Bunların inşası devam ediyor. Çatışmaları halen devam ettiği, toprak bütünlüğünün hala sağlanamadığı Suriye'nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz. Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için süratle 1 milyon kişinin barınması için teklifte bulunmuştu. Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız daha da mümkün olabilir. Yeni bir adımı daha atıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşümünü temin etmektir. Kurumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir.

Bir süre sonra batı ülkeleri desteklerini, Suriye halkı yerine bu ülkedeki terör örgütüne yönlendirdi. Bu terör örgütüne binlerce araç, silah gönderdiler. Suriye'de Rejim'in zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra tüm terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, yürütmeye devam edecektir. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz.”