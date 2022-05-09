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DünyaKimse ne olduğunu anlamadı! Büyükelçinin zor anları
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Büyükelçinin zor anları

Polonya’nın başkenti Varşova’da, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'in yüzüne kırmızı boya atıldı.

09.05.2022 - 15:41 |
Kimse ne olduğunu anlamadı! Büyükelçinin zor anları

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya'nın başkenti Varşova’da İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıt mezardaki törenlere katıldı. Andreyev anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başladı.

Kimse ne olduğunu anlamadı Büyükelçinin zor anları

Yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatan göstericiler sloganlarına devam ederken, büyükelçi ise korumalar tarafından çembere alındı.

Yapılan törenler, Rus büyükelçi ve diplomatların anıta çelenk ve kırmızı karanfil koymasının ardından son buldu.

Rusya’nın Polonya Büyükelçisi’ne boyalı saldırıPolonya’nın başkenti Varşova’da, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'in yüzüne kırmızı boya atıldı.

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