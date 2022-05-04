Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze denemesi

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin bugün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, füzenin yerel saat ile 12.02 sıralarında fırlatıldığı ve 800 kilometrelik irtifada yaklaşık 500 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanan son füze denemesi hakkında an itibariyle bulunduğu İtalya'da açıklama yapan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Pyongyang'ın eyleminin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Öte yandan, Japonya hükümeti Çin'in başkenti Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto etti. Pyongyang'ın bugünkü denemesinin Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol'un 10 Mayıs'ta göreve başlamasından birkaç gün önce gerçekleşmesi ise Seul'e gözdağı olarak yorumlandı.

Pyongyang 13 füze ateşledi

Bugünkü deneme dahil bu yılın başından beri 13 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA, son olarak 16 Nisan'da yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin lider Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Pyongyang'ın denemeleri, bölgedeki gerilimin artmasına neden olmuştu.