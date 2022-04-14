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DünyaKramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59’a yükseldi
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Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59’a yükseldi

Rus ordusunun Ukrayna’nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 59'a ulaştı.

14.04.2022 - 13:06 | | KRAMATORSK (İHA)
Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59’a yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 50. güne girildi. Rus ordusunun 8 Nisan’da Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk kentinde tahliyeyi bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Kramatorsk Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 2 çocuğun hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 59'a yükseldiği bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden çocuk sayısının ise 7'ye çıktığı aktarıldı.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi" ifadelerini kullanmıştı.

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