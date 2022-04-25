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Korkunç plan yıllar sonra ortaya çıktı! El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in ikinci '11 Eylül'ü...

Terör örgütü El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in '2'nci 11 Eylül' olarak adlandırılan planları ortaya çıktı.

25.04.2022 - 11:01 |
Korkunç plan yıllar sonra ortaya çıktı! El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in ikinci '11 Eylül'ü...

Suudi Arabistan asıllı Usame Bin Ladin, 11 Eylül'den kısa bir süre sonra ABD'ye ikinci bir saldırı planladı.

İddia Bin Ladin'i öldüren ABD özel kuvvetlerinin teröristin saklandığı evden aldıkları belgelere dayanıyor.

Zira söz konusu belgelerde yer alan bilgiler yıllar sonra kamuoyu ile paylaşılmış, bu paylaşımları mercek altına alan 'Bin Ladin Belgeleri' isimli kitap ile El Kaide liderinin '2'nci 11 Eylül' olarak adlandırılan planları ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bin Ladin 11 Eylül'ün ardından ABD'ye charter jetleri ve tren raydan çıkma planları ile saldırmayı planladı.

Korkunç plan yıllar sonra ortaya çıktı El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladinin ikinci 11 Eylülü...

VİETNAM'I ÖRNEK ALDI

Nelly Lahoud tarafından kaleme alınan kitapta Bin Ladin'in ana hedefinin Vietnam Savaşı'ndakine benzer bir protesto dalgası oluşturmak olarak özetlendi.

Teröristin bu hedefine ulaşamamasının onda hayal kırıklığı yarattığını belirten yazar kitabında Bin Ladin'in mektuplarına da yer verdi.

Korkunç plan yıllar sonra ortaya çıktı El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladinin ikinci 11 Eylülü...

'BUSH'A OY VEREN EYALETLERİ HEDEF OLARAK BELİRLEDİ'

2005 tarihli bir mektupta, Bin Ladin'in, El Kaide'nin ABD'deki saldırılara öncelik vermesi gerektiğini, ancak bunun yalnızca 2004'te Bush'a oy veren eyaletlerde olması gerektiğini yazdı.

Pazar günü CBS'de yayınlanan röportajında Lahoud, 'Tren raydan çıkabilsin diye 12 metrelik çelik rayın kaldırılmasını istedi ve bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri açıkladı' dedi.

Bin Ladin'in takipçilerine bunu nasıl yapacaklarına dair yol gösterdiğinin altını çizen yazar El Kaide liderinin ABD'nin 11 Eylül saldırısı sonrası kısıtlı bir yanıt vereceğini düşündüğünü belirtti.

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Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, o dönem dünyanın en çok aranan ismiydi.

Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu sıklıkla dile getiriliyordu.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve EKim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.

 

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