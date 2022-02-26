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Kiev'deki sığınakta bir bebek dünyaya geldi!

Ukrayna’nın başkenti Kiev‘deki sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda 23 yaşındaki bir kadın, bebek dünyaya getirdi.

26.02.2022 - 13:49 |
Kiev'deki sığınakta bir bebek dünyaya geldi!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan 23 yaşındaki hamile bir kadının doğum sancıları başladı.

Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı.

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