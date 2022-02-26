Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı sırada, karşılaştırılmalı Türkiye’nin 2022 askeri güç sıralaması ne? En güçlü ordu hangi ülkenin?

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Putin, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Peki, Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı, Türkiye savaş uçağı sayısı ne? İşte Türkiye askeri gücü 2022…

Türkiye askeri gücü olarak kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 raporunda, ülkelerin askeri güç sıralaması belli oldu.

Raporda, geçen yıl dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 11'inci sıraya yükseldi.

Türk ordusunun gücü

Türk ordusunun mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin şeklinde bildirildi.

Askeri personel sayısı

140 ülkenin yer aldığı rapora göre, Türkiye'nin 895 bin askeri personeli bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin bin 56 araca sahip olduğu, Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunduğu belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin 149 adet aracı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin savunma bütçesinin 17 milyar 300 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İlk sırada ABD var

Listenin ilk sırasında ABD yer alırken, Rusya 2'nci, Çin 3'üncü sırada bulunuyor.

Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Japonya, Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Brezilya ve Pakistan izliyor.

Türkiye savaş uçağı sayısı ne?

615 Toplam Uçak

245 Avcı uçağı

48 Saldırı uçağı

195 İnsansız hava aracı

66 Nakliye uçağı

250 Eğitim uçağı

78 Helikopter

Türkiye'de kaç adet F-16 var?

World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

Rusya askeri gücü

- Rusya ordusu dünya sıralamasında 2. sırada bulunuyor.

- Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin.

- Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon.

- Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin

- Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar.

- Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144.

- Rusya'nın 1540 helikopteri bulunuyor.

- Rusya'nın 789 savaş uçağı bulunuyor.

- Rusya'nın 538 saldırı helikopteri var.

- Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var.

- Rusya'nın 27 bin zırhlı aracı var.

- Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540 bulunuyor.

- Rusya 4 bin 465 çekili topçuya sahip.

- Rusya'nın 1 uçak gemisi mevcut.

- Rusya 64 denizaltı sahibi.

- Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunuyor.

- Rusya'nın 11 fırkateyni bulunuyor.

- Rusya 85 korvete sahip.

- Rusya 48 mayın gemisi sahibi.

Ukrayna askeri gücü

- Ukrayna ise dünya orduları arasında 25'inci sırada geliyor. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin.

- Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin.

- Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin.

- Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

- Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar.

- Ukrayna'nın toplam hava aracı 285.

- Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor.

- Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor.

- Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut.

- Ukrayna 2430 tanka sahip.

- Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var.

- Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor.

- Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

- Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor.

- Ukrayna ordusunun denizaltısı yok.

- Ukrayna ordusu destroyeri (muhrip) yok.

- Ukrayna'nın bir fırkateyni bulunuyor.

- Ukrayna 0 korvete sahip.

- Ukrayna'nın envanterinde mayın gemisi bulunmuyor.