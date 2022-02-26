Melitopol harita nerede, Melitopol neresi Melitopol hangi Ã¼lkeye baÄŸlÄ±, konumu

Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya saldÄ±rmasÄ±nÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n. BaÅŸta baÅŸkent Kiev olmak Ã¼zere Ukrayna'nÄ±n pek Ã§ok ÅŸehrine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendi. Rus askeri birlikleri baÅŸkent Kiev'in sokaklarÄ±nda gece boyunca Ukrayna gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rus askerlerinin Melitopol ÅŸehrini ele geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, Melitopol nerede, haritadaki konu neresi? Ä°ÅŸte Rusya Ukrayna savaÅŸÄ±nda ele geÃ§irilen Melitopol ile ilgili tÃ¼m bilgiler...

MELÄ°TOPOL NEREDE?

Melitopol, gÃ¼neydoÄŸu Ukrayna'nÄ±n Zaporizhzhia OblastÄ±nda bir ÅŸehir ve belediyedir. Åžehrin doÄŸu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katÄ±lan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri Ã¼zerinde yer almaktadÄ±r. NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 150.768'dir. Melitopol, Rusya'nÄ±n Zaporizhzhia kentinden sonra Oblast'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k ÅŸehridir.

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