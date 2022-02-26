İsveç askeri gücü ve ordusu! İsveç haritada nerede, Rusya ve Ukrayna’ya yakın mı? İsveç’in nüfusu kaç, başbakanı kim?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" derken, Rusya'nın tehdidine iki ülkeden de yanıt geldi. Peki, İsveç haritada nerede, Rusya ve Ukrayna’ya yakın mı? İsveç’in nüfusu kaç, başbakanı kim? İşte İsveç askeri gücü ve ordusu…

İSVEÇ ASKERİ GÜCÜ VE ORDUSU

İsveç Başbakanı Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti. NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri İsveç Krallığı'nı olası bir saldırı karşında koruyacak resmi askeri güçtür. Karargahı başkent Stockholm'dedir. İsveç her iki dünya savaşında da tarafsız olarak kalmıştır. İsveç ordusu son zamanlarda müthiş teknolojik savaş makineleri yaparak dikkat çekmektedir. Ayrıca dünyanın en kaliteli çeliği yine İsveç'te bulunmaktadır.

İSVEÇ NEREDE, KONUMU, RUSYA VE UKRAYNA’YA YAKIN MI?

İsveç; Avrupa kıtasının kuzeybatısında, İskandinav yarımadası olarak adlandırılan bölgede yer alır. Ülkenin kuzeydeki komşusu Norveç, doğudaki komşusu ise Finlandiya'dır.

İŞVEÇ NÜFUSU

Birleşmiş Milletler 2021 verilerine göre 10.160.729 kişiden oluşmaktadır.

İSVEÇ BAŞBAKANI EVA MAGDALENA ANDERSSON KİMDİR?

Eva Magdalena Andersson 23 Ocak 1967 doğumlu İsveçli siyasetçi. 30 Kasım 2021'den bu yana İsveç başbakanlığı yapmakta olan Andersson ülke tarihindeki ilk kadın başbakandır.

Ekim 2014'ten Kasım 2021'e kadar Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 4 Kasım 2021'de İsveç Sosyal Demokrat Partisi genel başkanı oldu.

Andersson, Stockholm Ekonomi Okulu'nda eğitim gördü ve 1992-1995 yılları arasında orada yüksek lisans eğitimi aldı.

Andersson, Başbakanlık Bürosunda 1996-1998 yılları arasında siyasi danışman ve 1998-2004 yılları arasında planlama direktörü olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda devlet sekreteri ve parti lideri Mona Sahlin'e 2007'den 2009'a kadar iç politika danışmanı oldu. 2009-2012 yılları arasında Reinfeldt Kabine tarafından şu anki görevine atandıktan sonra İsveç Vergi Dairesi Baş Müdürü olarak görev yaptı. Koalisyon ortaklarının kararı üzerine, Maliye Bakanlığı ikiye ayrıldı; Andersson, Maliye Bakanı olurken, Per Bolund finansal piyasalardan ve tüketicilerden sorumlu oldu.

Kasım 2021'de İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Birinci Sekreteri olarak atandı ve bu da onu partiye liderlik eden ikinci kadın ve Stefan Löfven'in istifasının ardından İsveç Başbakanı olan ilk kadın yaptı