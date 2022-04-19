GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaJaponya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı
HaberlerDünya Haberleri Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı
ABONE OL

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

19.04.2022 - 12:23 | | JAPONYA, (DHA)
Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine yeni NBC (Kitle imha silahları) kostümleri, NBC maskeleri ve insansız hava araçları sağlamaya karar verdi. Ukraynalıların ülkelerini savunma mücadelesi hala devam ediyor, bu nedenle Japonya Savunma Bakanlığı desteğini sürdürecek. Ukrayna için denildi.

GÜNCEL HABERLER

Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu! Bakan resmen açıkladı...

Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu! Bakan resmen açıkladı...

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdük

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!

Sıradaki Haber
Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Sıradaki Haber
Maskeler kalkıyor mu? Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kalktı mı? Gözler Fahrettin Koca açıklamasında!

Maskeler kalkıyor mu? Kapalı alanda, toplu taşımada, okullarda maske takma zorunluluğu (maske yasağı) kalktı mı? Gözler Fahrettin Koca açıklamasında!

Sıradaki Haber
Tütün ÖTV oranı! Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV oranı ne kadar oldu, kıyılmış tütün fiyatları artacak mı?

Tütün ÖTV oranı! Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV oranı ne kadar oldu, kıyılmış tütün fiyatları artacak mı?

Sıradaki Haber