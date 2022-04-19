Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine yeni NBC (Kitle imha silahları) kostümleri, NBC maskeleri ve insansız hava araçları sağlamaya karar verdi. Ukraynalıların ülkelerini savunma mücadelesi hala devam ediyor, bu nedenle Japonya Savunma Bakanlığı desteğini sürdürecek. Ukrayna için denildi.