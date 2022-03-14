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Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya’nın Kagoshima eyaleti Sahil Güvenliği, Kagoshima'da hareket halindeki bir balıkçı teknesinde yangın çıkması üzerine teknedeki biri çocuk 15 kişinin denize atlayarak kurtulduğunu belirtti.

14.03.2022 - 07:39 |
Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya'da dün facianın eşiğinden dönüldü. Japonya'nın Kagoshima eyaletinde hareket halindeki bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, içinde kaptan dahil 15 kişi bulunan tekneyi adeta küle çevirdi. Kagoshima Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Grand Line Eishin Maru adlı 14 tonluk tekneden dün yerel saatle 14:35'te yangın ihbarı yapıldığı kaydedildi. Bölgedeki bir adadan limana dönmekte olan teknenin ise kısa süre içerisinde alevlere teslim olduğunu bildiren Sahil Güvenliği, içinde tekne kaptanı ve 12 yaşında bir çocuk dahil 15 kişi bulunan teknenin kısa süre içinde battığını belirtti. Sahil Güvenliği, suya atlayarak yangından kurtulmayı başaran 15 kişinin bölgede seyreden bir gemi tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yaşanan olayda can kaybı meydana gelmezken, 9 kişinin kazayı hafif yanıklarla atlattığı ve kurtarılan 15 kişinin hiç birinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Teknede yangının çıkış nedeninin belirlenmesi adına olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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