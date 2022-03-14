GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaFransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü
HaberlerDünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

14.03.2022 - 07:25 |
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün video konferans yöntemiyle görüşme yapması planlanırken, bu müzakereler öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa'nın Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Zelenskiy'den önce ilk olarak Biden ile görüşme yaptığı kaydedildi. Elysee Sarayı, "Biden ve Macron, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme, Ukrayna'yı destekleme ve düşmanlıkları sona erdirmek için adımlar atma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı. Macron'un, Biden ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Elysee Sarayı, "Macron, Zelensky ile Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya ek yardım ve Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin seyrini görüştü" dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Macron ve Biden'ın "son diplomatik angajmanları gözden geçirdiği" belirtildi. İki liderin de görüşmede, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'nın yaşananlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirttiğini aktaran Beyaz Saray, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını görüşmek üzere bugün Macron ile görüştü. Son diplomatik angajmanları gözden geçirdiler ve Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutmanın ve Ukrayna hükümetini ve halkını destekleme konusundaki taahhütlerinin altını çizdiler" ifadelerini kaydetti.

Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
İlgili Haber
Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
İlgili Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLER

Yetmiş yıllık ilaç firmasına marka şoku! 'Parayı bastırıp alıyorum markaları...'

Yetmiş yıllık ilaç firmasına marka şoku! 'Parayı bastırıp alıyorum markaları...'

Aybar kar fırtınası İstanbul'a yaradı! Son bir yılın en yüksek seviyesi...

Aybar kar fırtınası İstanbul'a yaradı! Son bir yılın en yüksek seviyesi...

Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

Sıradaki Haber
Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

Sıradaki Haber
Kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı

Kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı

Sıradaki Haber
Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber