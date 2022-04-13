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Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacılar, Rusya saldırılarının Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturdu.

13.04.2022 - 10:24 | | TOKYO (İHA)
Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe liderliğindeki bir ekip saldırıların Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita hazırladı. Uydu görüntüleri ve insansız hava aracı kayıtlarından yararlanan ekip, hasarlı yapıların üç boyutlu görüntülerini oluşturdu. Ayrıca, Rus kuvvetlerine ait araçların ve savaş uçaklarının konumları, yangın gözlenen bölgeler, insani yardım kuyrukları gibi detayları da bölge bölge gösteren haritayı çevrimiçi ortamda yayınlayan araştırmacılar, gösterilen konumların kesinliğini ise kullanılan görüntüler ve gölge yönlerini analiz ederek doğruladı.

Japon araştırmacıdan Ukraynadaki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita


Ekibe liderlik eden Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Watanabe, amaçlarının Ukrayna'da neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Japon araştırmacıdan Ukraynadaki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukraynadaki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukraynadaki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

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