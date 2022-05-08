İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan Uluslar arası Çocuk Festivali'ni hedef alan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslar arası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.