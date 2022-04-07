GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaIKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı
HaberlerDünya Haberleri IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı
ABONE OL

IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil’in güneyindeki Habat ilçesinde petrol rafinesini hedef alan saldırıda 3 adet katyuşa roketi kullanıldığını açıkladı.

07.04.2022 - 00:06 | | İHA
IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentinin doğusunda yer alan Habat ilçesindeki bir petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırı sonrası IKBY’ye bağlı Terörle Mücadele Birimi saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil’in doğusunda yer alan Habat ilçesinde bulunan Kavargosk bölgesindeki petrol rafinesi çevresine 3 adet katyuşa roketinin düştüğü aktarıldı. Roketlerin Musul’a bağlı Hamdaniye bölgesinden fırlatıldığı aktarılan açıklama, saldırı sonucu herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığını bildirildi.
Habat Kaymakamı Köystan Ahmet ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturmalarının devam ettiğini belirtti.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganların yakalanıp adalete teslim edileceğini vurgulandı. Saldırının yasa dışı terör grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklama, “Güvenlik güçleri bu korkak saldırı arkasında duranların yakalanması için bölgede arama ve tarama faaliyetleri başlattı” ifadeleri kullanıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

    Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

    Gazeteci Coşkun Aral'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

    Gazeteci Coşkun Aral'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

    IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

    IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

    Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

    Sıradaki Haber
    IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

    IKBY’deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alındı

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 6 Nisan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 6 Nisan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber
    Sigorta primleriyle ilgili flaş gelişme! Bakan müjdeli haberi verdi: aylık bin 25 lira...

    Sigorta primleriyle ilgili flaş gelişme! Bakan müjdeli haberi verdi: aylık bin 25 lira...

    Sıradaki Haber