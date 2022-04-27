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DünyaH3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...
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H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

Dünya koronavirüsü geride bırakmaya hazırlanırken Çin'den gelen haber ile sarsıldı. Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi. Uzmanlar virüsün semptomlarını açıkladı ve bir de uyarıda bulundu.

27.04.2022 - 12:30 |
H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Dünya koronavirüs ile vedalaşmaya hazırlanırken virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'den bir hayli tedirgin edici bir haber geldi.

H3N8 virüsü insana bulaştı Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

ÇİN İLK VAKAYI TEYİT ETTİ

Son dönemde uyguladığı katı karantina rejimi ile gündemde olan Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada virüsün Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocukta görüldüğünü duyurdu.

H3N8 virüsü insana bulaştı Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

İLK SEMPTOMDAN 5 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı açıklamada söz konusu vakada 5 Nisan’da ateş ve diğer semptomlar görülmeye başlandığı, durumun ağırlaşması sonrası 10 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

NHC, çocuğun ailesinin evde tavuk yetiştirdiğini ve yaban ördeklerinin yaşadığı bir bölgede yaşadığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan çocuğun doğrudan kuşlar tarafından enfekte edildiği bilgisinin altı çizilirken suşun 'insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine' sahip olmadığı belirtildi.

H3N8 virüsü insana bulaştı Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

NHC bu ihtimalin düşük olmasına rağmen halkı ölü veya hasta kuşlardan uzak durmaları ve ateş veya solunum semptomları göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

H3N8 virüsü insana bulaştı Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

H3N8'İN SEMPTOMLARI NELER?

Virüsün özellikle insanların solunum yolunda da bulunan bir proteini hedef alıp buraya yerleştiği bildiriliyor.

H3N8'in en belirgin semptomunun yüksek ateş olduğunun altını çizen uzmanlar solunumda güçlük çekmenin de belirtiler arasında bulunduğunu belirtiyor.

H3N8 virüsü insana bulaştı Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

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