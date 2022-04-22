Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

Çin’in en büyük şehri Şanghay’da üç haftayı aşkın bir üredir uygulanan Karantina devam ediyor. Çin ana karasında en çok vaka görülen kentte hastanelerde yer kalmayınca ofisler hastaneye dönüştürüldü. Sosyal medya platformu Weibo’da hızla yayılan ve hastalarla dolu olduğu görülen ofislerin fotoğrafları kısa sürede ülke gündemine oturdu. Putuo semtinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ofislere hasta yatakları ve tıbbi cihazlar konulduğu dikkat çekti.

"BURASI SANKİ FAZLA MESAİYE KALMIŞ İNSANLARLA DOLU"

Hızla yayılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Aman Allah'ım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu" ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı ise "Eğer sağlıklıysanız bu fotoğraflara bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz" yorumunu yaptı.

Şanghay'da 28 Mart'tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan'da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti.

ELEKTRONİK ALARM İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Çin'in finans merkezi Şanghay'da artık Kovid hastalarının kapılarına elektronik alarm yerleştirilecek. Dalgadan en çok etkilenen bölgelerde evler boşaltılarak dezenfekte edilecek.

Şanghay'da Kovid hastalarının daha hızlı karantinaya alınması ve toplu Koronavirüs testlerinin artırılması için de adımlar atılacak. 25 milyon nüfuslu kentte perşembe gününden bu yana 11 kişi hayatını kaybetti. Şanghaylı yetkililerin talebiyle bu haftanın başında yüzlerce kişi, binaların dezenfekte edilebilmesi için evlerinden çıkarıldı.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ KARANTİNA HASTANELERİ

Öte yandan Kovid'e yakalanan hastalar ve temaslıların devlet kontrolündeki merkezi karantina hastanelerine alınacağı açıklandı. Yeni Kovid dalgasından en çok etkilenen mahallelerde konutların dezenfekte edilmesi için tahliye işlemleri sıkılaştırılırken, testi negatif çıkanlar dahil herkes evlerini terk etmek zorunda kalacak. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Beicai ve Pingwang mahallelerinin sakinlerinden evlerini terk ederek geçici konaklama merkezlerine yerleşmelerini talep etmişti.

Beicai'da bir yetkili, resmi tebligat vererek mahalle sakinlerinden bütün eşyalarını bavullara koyup gardıroplarının kapaklarını açık bıraktıktan sonra evi boşaltmalarını istemişti. Evlerinin giriş kapılarını açık bırakıp çıkmaları istenen Beicai halkı, evcil hayvanlarını da geride bırakmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve gece yarısı ellerinde bavullarla konaklama merkezleri önünde kuyruğa girenlere ait fotoğraflar, operasyonun büyüklüğünü gösteriyordu.

SON 24 SAATTE 15 BİN 698 ASEMPTOMATİK VAKA

Şanghay Sağlık Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte bin 931 vaka tespit edilirken, 15 bin 698 asemptomatik vakaya rastlandı. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84,2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı.

Söz konusu 11 kişinin ölümlerinin birincil nedeninin koroner kalp hastalığı, karaciğer sirozu, beyin enfarktüsü ve üremi gibi altta yatan ciddi hastalıklar olduğu açıklandı. Ayrıca 26 bin 256 asemptomatik vakanın tıbbi gözetimden çıkarıldığı bildirildi.

Kentte 26 Şubat - 21 Nisan tarihleri arasında tespit edilen yerel kaynaklı toplam Covid-19 vaka sayısının 34 bin 672, tedavilerinden sonra taburcu olanların sayısının 10 bin 475, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olarak kayda geçtiği belirtildi. (İHA-BBC Türkçe-Hürriyet)