GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaGürcistan Başbakanı Garibaşvili: Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacağız
HaberlerDünya Haberleri Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacağız
ABONE OL

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacağız

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri saldırısına karşı birçok ülkeden yaptırım kararı gelirken, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, "Gürcistan, Rusya'ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değil" dedi.

25.02.2022 - 13:03 |
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacağız

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülke Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasına karşı yaptırım kararları açıklarken, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Kojori'deki Harbiyeliler Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Ukrayna etrafındaki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürcistan’dan Rusya’ya karşı herhangi bir yaptırımın olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Garibaşvili, “Uluslararası ortaklarımızın Ukrayna'da askeri operasyonlar başladıktan sonra ekonomik ve mali yaptırımlarını gördük. Açık ve net olarak belirtmek isterim ki, Gürcistan bizim ulusal çıkarlarımızı ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değildir. Bu sadece ülkemize ve insanımıza daha fazla zarar verir. Ben ülkemizin, halkımızın başbakanıyım ve hem iç hem de dış politikadan sorumluyum. Ben yalnızca ulusal çıkarları göz önünde bulunduracağım” dedi.

“ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM”

Gazetecilerin Kiev’e gitmeye planlıyor musunuz sorusu üzerine Garibaşvili, “Kiev'e gitme konusuna gelince, elbette hayır. Bildiğiniz gibi hava sahası kapalı ve sadece ben değil, dünyanın en güçlü devletlerinin liderleri de Ukrayna'ya gidemiyor. Ukrayna'daki manzaraları, Ukrayna halkının nasıl baskı altına alındığını büyük bir üzüntüyle izlediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu nedenle yaşanan trajediyi durdurmak için daha fazla uluslararası ortağı dahil etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

    Sıradaki Haber
    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

    Sıradaki Haber