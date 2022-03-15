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DünyaEvsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...
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Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

ABD’nin Washington ve New York kentlerinde evsizleri öldüren seri katil bu sabah erken saatlerde yakalandı. Seri katil, 3 Mart'tan itibaren iki kentte 2 kişiyi öldürülmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

15.03.2022 - 15:08 |
Evsizleri öldüren seri katil yakalandı! 3 Mart'tan bu yana...

Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington’da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında “GÖZALTINDA: Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası’nda sorgulanıyor” ifadelerini kullandı.

 

NE OLMUŞTU?

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart’tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

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