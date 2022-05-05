Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı! Mucize kurtuluş...

Changsha'daki altı katlı bir binanın mağaraya girmesinden sonra en az beş kişinin öldüğü felaketten kurtulan 10. Kadın

Çin devlet medyası tarafından bugün duyurulan habere göre Çin'in çöken binadaki kurtarma ekipleri, neredeyse altı gün önce kısmen çöken bir binanın enkazından bir kadını canlı olarak çıkardı.

Kimliği belirsiz kadın, Changsha şehrinde en az beş kişinin öldüğü ve muhtemelen düzinelerce kişinin hâlâ kayıp olduğu felaketten kurtulan onuncu kişi oldu.

ENKAZDA GÜNLER GEÇİRDİ!

Resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kadın, bugün, gece yarısından kısa bir süre sonra, altı katlı binanın arka kısmının 29 Nisan'da aniden çökmesinden yaklaşık 132 saat sonra kurtarıldı.