GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaBucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi
HaberlerDünya Haberleri Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi
ABONE OL

Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden siviller, kimlik tespitinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.

18.04.2022 - 11:45 | | BUCHA (İHA)
Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, kentten çekilen Rus askerlerinin ardından evlerde ve caddelerde çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülen cesetler kimlik tespitinin yapılmasının sonrasında ailelerine teslim edildi. Son olarak kentteki saldırılarda hayatını kaybeden Paul Olessandrovich ve Dmitro Yuriyovych'in cansız bedenleri de yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden siviller için yakınlarının da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Olessandrovich ve Yuriyovych gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan, şehirde defnedilmeyi bekleyen çok sayıda cenaze bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

Bakan Karaismailoğlu: Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak

Bakan Karaismailoğlu: Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? 1. 2. 3. 4. 5. sınıflarda 23 Nisan’da okul var mı?

23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? 1. 2. 3. 4. 5. sınıflarda 23 Nisan’da okul var mı?

Sıradaki Haber
Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

Sıradaki Haber
Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

Sıradaki Haber
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Sıradaki Haber