Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rus bayraklı gemiler ABD limanlarına giremeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya yeni bir destek paketi açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

ABD lideri, "Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak" ifadesini kullandı. Biden, Rus bayraklı hiçbir geminin ABD limanlarına giremeyeceğini de ekledi. ABD Başkanı, "Ukraynalı sığınmacıların doğrudan ABD'ye sığınmaları için mekanizma oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Mariupol'daki durumla ilgili gelen bir soru üzerine ABD Başkanı, Mariupol'un tamamen düştüğüne dair bir kanıt olmadığını söyledi.