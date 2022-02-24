Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Rusya’nın operasyonlarında ordumuz yer almıyor

Rusya’nın en yakın müttefiklerinden Belarus’ta hareketlilik yaşanırken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun üst kademesiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan Lukaşenko, “Sınırlarımızın batısında ve güneyinde durum değişmiştir. Herkese minnettarım. Gece kimsenin uyumadığını biliyorum. Fakat bu duruma hazırlanmalı, nasıl davranacağımıza, insanlara ne söyleyeceğimize karar vermeliyiz. Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı üstünden, Belarus’un desteklediği Rusya birlikleri tarafından 05.00 civarı saldırıya uğradığına ilişkin haberler okudum. Bu doğru değildir. Operasyonda askerlerimiz asla yer almamaktadır” dedi.

“Güney sınırlarımızı korumak için hazırlıksız yakalandık”

Sözlerinin devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını da aktaran Lukaşenko, “Bana mevcut durum ve olayların gelişimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı. Belirttiği gibi operasyonun amacı açık, Donetsk ve Luhansk’ta soykırımı durdurmak” diye konuştu. Putin’den, Rus askerinin Belarus topraklarında kalmasını istediğini belirten Lukaşenko, “Putin’e, Rus askerinin bir kısmının güney sınırlarında kalmasını istedim. Çünkü Ukrayna ordusu saldırılar başlattığı için güney sınırlarımızı korumak için hazırlıksız yakalandık” ifadelerini kullandı. Putin’in önerisini kabul ettiğini de söyleyen Lukaşenko, “Putin bunu kabul etti. Bana söylediği şey Ukraynalı politikacıların bundan ders çıkarabileceği ve böylelikle müzakere masasına oturabileceğidir” açıklamasında bulundu. Lukaşenko sözlerinin sonunda sorunun diplomasiyle çözülmesi için Rusya ve Ukrayna tarafının Minsk'te müzakerelere başlaması çağrısında da bulundu.