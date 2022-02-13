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Almanya'da Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın bugün yapılan Federal Seçiciler Kurulu'nun oturumunda yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı oldu.

13.02.2022 - 17:03 |
Almanya'da Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın bugün yapılan oylamada yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı oldu.

Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılan seçimde Alman Federal Meclisi'nin tüm üyeleri (736 vekil), ve 16 federal eyaletin temsilci organları tarafından aday gösterilen bin 472 kişi oy kullanma hakkına sahipti.

Alman Sol Parti’den (Die Linke) Gerhard Trabert, Almanya için Alternatif Parti’den (AfD) ise Max Otte’i cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, Frank-Walter Steinmeier, yeniden seçilerek 5 yıl daha görevde kalmayı garantiledi.

Eyaletler Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aralarında Uğur Şahin, Sibel Kekilli gibi tanınmış kişiler de delege olarak oy kullanabilme hakkına sahipti.

Alman Federal Meclisi’nden (Bundestag) yapılan açıklamada, ilk oylamada Steinmeier’in 1437 oydan 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi. Alman Federal Meclisinin 736 üyesinden ve 16 federal eyaletin parlamentoları tarafından atanan delegelerden oluşan Federal Kongre cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmıştı. Oy kullananlar arasında Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci’nin de bulunduğu ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas başkanlığında gerçekleşen seçimde Sol Parti adayı Gerhard Trabert’in 96 oy, AfD’nin adayı Max Otte’nin 140 oy ve Hür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer’in 58 oy aldığı ifade edildi. Ayrıca 86 delegenin çekimser kaldığı ve 12 oyun da geçersiz sayıldığı belirtildi.

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