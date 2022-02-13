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Dünya15 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Anne, baba ve 10 yaşındaki kardeş...
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15 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Anne, baba ve 10 yaşındaki kardeş...

İspanya'da 15 yaşındaki bir çocuk dersleri kötü gittiği için interneti yasaklayan anne ve babasını öldürerek cesetleri ile birlikte 3 gün yaşadı. Öldürülenler arasında çocuğun 10 yaşındaki erkek kardeşi de bulunuyor.

13.02.2022 - 16:58 |
15 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Anne, baba ve 10 yaşındaki kardeş...

Madrid'de meydana gelen olayda çocuğun tartışmanın ortasında giderek babasının tüfeğini getirdiği belirtildi

15 yaşındaki bir çocuk derslerinin kötü gitmesi sonucu internetinin yasaklanmasına katlanamayarak ailesini katletti. Ölenler arasında 10 yaşındaki kardeşinin de olduğu iddia edildi.

Salı günü meydana gelen katliam gibi olay Alicante'den ötesinde kırsal bir yerde meydana geldiği için evde yaşananlar ancak 3 gün sonra ortaya çıktı. Ailesinin katili olan çocuk onların cesedi ile 3 gün boyunca aynı evde kalmış, yaşadığı şok ile kimseye haber vermemişti. Yaşanan internet cezası katliamı bir akrabanın cuma akşamı eve uğraması sonucu ortaya çıktı.

Eve gelen teyze, yeğeninin kız kardeşini, kocasını ve 10 yaşındaki erkek kardeşini öldürdüğünü anlattığını açıkladı. Polis de evde 3 ceset olduğunu doğruladı. (ndtv)

 

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