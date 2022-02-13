KDV indirimi yarın başlıyor! Hangi ürünün fiyatı ne kadar düşecek? Tek tek açıklandı, sıvı yağ, makarna, şeker, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık ve...

KDV indirimi ile ilgili flaş gelişme! Tüm tüketiciler merakla bekliyordu. Yarından itibaren market raflarına yansıyacak. Tüm fiyatlar değişiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Peki gıdada KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? İşte detaylar...

GIDADA KDV İNDİRİMİ 2022 İÇİN DETAYLAR BELLİ OLDU

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; gıdada indirimli KDV oranları 14 Şubat Pazartesi'nden itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.

GIDADA KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

Gıdadaki KDV indirimleri; bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ ENFLASYONUN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atılmış oldu.

Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

KDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'te kalem kalem temel gıdadaki ürünlerin eski ve yeni fiyatlarını hesapladı.

Aydın Ağaoğlu'nun kalem kalem hesaplaması şu şekilde:

* Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Tacirlerin ne kar ne de zararını etkilemez. Devlet feragat etmiştir. Yüzde 8 aldığı ürünlerde... Şu an elimizdeki et 135 TL 66 kuruş olarak satışta. 125 TL 50 kuruşa düşecek 10 liradan fazla düşecek.

* Çaya baktığımızda 45 lira 95 kuruş... Standart çay... Formülümüz şu 45,95 TL. Bölü 1.08 çarpı 1.01 yani 8 olan vergi 1'e düştü. 42 TL 97 kuruş. 2 lira 98 kuruş bir indirim var. 1 kilogram 17 TL 95 kuruş olan pirinç, 16 TL 78 kuruşa düşüyor. Vergiden ötürü bir ucuzlama olacak.

* 9 TL 95 kuruşa satılan toz şeker 65 kuruş düşüşle 9 lira 30 kuruştan satılması gerekiyor. Makarna da 6,85'ten 6,40'a düşecek. Sıvı yağ ise litresi 35 lira 95 kuruştan 33 lira 61 kuruşa düşecek. 2 lira 34 kuruş cepte kalacak. Kırmızı mercimekte ise 1 kilogramı 47.95'ten 44.84'e düşüyor. 3 lira 11 kuruş burada tasarruf oluyor.

* Kuru fasulye 19 lira 95 kuruştu ve vergi indirimiyle 18 lira 65 kuruşa düştü. Dolmalık biber, kabak, salatalık, sivri biber hepsinde fiyat düşecek. Örneğin sivri biber 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek. Domates yemeklerin vazgeçilmesi 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek.

* Bu indirimin vatandaşa olumlu yansıması için İstanbul Ticaret Odası Başkanı da bunu söyledi: Tacirler de biraz feragat etsinler. Karlarından feragat etsinler. Tüketicilere tavsiyem sezonda olmayan ürünleri ve fiyatı pahalı ürünleri almasınlar. Geçen ay 6 liradan aldığım mandalinayı 12 TL olunca almam. Pahalı ürünlerden uzak dursunlar. Tepkilerini böyle koysunlar.

* İndirim uygulamayan vergi düşmesini etiketlere yansıtmayanları da ALO 175 Ticaret Bakanlığı'na mutlaka şikayet etsinler. Perakende noktalarında zincir marketlerine sesleniyorum. Kendileri de indirirse örneğin çay vergi indirimli 42 TL 97 kuruştan neredeyse 40 liraya alacağız.

* Pirinci 18 liradan 15 buçuk liraya alabileceğiz. Daha da etkili olacak hane halkı bütçesi bakımından. 9.95 TL'den toz şekeri 8,70 TL'den alabileceğiz. Avantajlar artacak. Yağ 31 liraya kadar düşecek. Özel sektörün de devletin yaptığı jesti yapması yüzde 7 indirim de onların da yapmaları gerekir.

ÜRÜNLERİN YENİ VE ESKİ FİYATLARI:

- Çay

Şu anki fiyat: 45 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 42 TL 97 kuruş

- Pirinç

Şu anki fiyat: 17 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 16 TL 78 kuruş

- Toz şeker

Şu anki fiyat: 9 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 9 TL 30 kuruş

- Makarna

Şu anki fiyat: 6 TL 85 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 6 TL 40 kuruş

- Sıvı yağ

Şu anki fiyat: 35 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 33 TL 61 kuruş

- Kırmızı mercimek

Şu anki fiyat: 47 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 44 TL 84 kuruş

- Kuru fasulye

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Sivri biber

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Domates

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

SIKI DENETİM GELİYOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Muş uygulamanın amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Muş denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulanacağını belirtti.